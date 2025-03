“MORA DA SE IZVRŠI REFORMA KRIMINALIZOVANOG PRAVOSUĐA!” Saša Mirković o gostovanju Nataše Tošić Sremac u emisiji “Pretres” (VIDEO)

“MORA DA SE IZVRŠI REFORMA KRIMINALIZOVANOG PRAVOSUĐA!” Saša Mirković o gostovanju Nataše Tošić Sremac u emisiji “Pretres”

Nataša Tošić Sremac, advokatica i prijateljica vlasnika i direktora Hype produkcije i televizije Saše Mirkovića, gostovala je juče u emisiji “Pretres” Stefana Usiljanina gde je otvoreno govorila o svojoj karijeri, borbi za pravdu i izazovima kroz koje je prošla braneći Sašu Mirkovića.

“MORA DA SE IZVRŠI REFORMA KRIMINALIZOVANOG PRAVOSUĐA!” Saša Mirković o gostovanju Nataše Tošić Sremac u emisiji “Pretres”

Naime, ovim povodom oglasio se i Saša Mirković na svom zvaničnom TikTok nalogu.

– Ćao svima! Želim da zahvalim mojoj dugogodišnjoj prijateljici i advokatici Nataši Tošić na iskrenoj priči koju je kod Stefana dala u Pretresu. I dalje u nastavku ovog videa možete da pogledate neke delove što je rekla, a ceo intervju možete da pogledate na kanalu Hype TV-a. Veoma je zanimljiv, realan. U stvari prenela je ono što se sve dešavalo. Prenela je kako su me maltretirali, kako su maltretirali moju porodicu. Ispričala je detalje sa tog lažnog suđenja. Gde je pokušano da se namesti ono što se, i uradili su to u stvari, to naše propalo pravosuđe i tužilaštvo. Jer to je trulo da trulije ne može da bude. Ja očekujem da se ozbiljno naše društvo i sistem pozabavi reformom takvog pravosuđa i ljudi koji su u tom miljeu. Jer tamo postoje ljudi koji su više kriminalci koji uništavaju tuđe živote nego što dele pravdu. – rekao je Saša Mirković.

USKORO HYPE ZVEZDE

Na Hype televiziji uskoro počinje muzičko takmičenje “Hype Zvezde”. Koje će okupiti talente iz različitih muzičkih žanrova. O pružiti priliku mladim pevačima da se dokažu na velikoj sceni. U ulozi žirija naći će se velika imena domaće scene, Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić. Dok su dva člana žirija za sada ostala tajna.

– Megazvezde u žiriju plus dva člana iznenađenja – otkrio je Saša Mirković, vlasnik i direktor Hype televizije i Hype producije, najavljujući spektakl za publiku i takmičare.

Ovo takmičenje obećava da će pomeriti granice u muzičkoj industriji. Pružajući talentovanim pojedincima platformu za dokazivanje. A publici nezaboravne muzičke trenutke.

– Jedini festival u kome nema plaćanja i nameštanja. Najbolji neka pobedi! -istakao je Mirković nedavno.

Više na ovom LINKU.