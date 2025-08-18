Društvo Izdvajamo Kultura Vesti

Monodrama „Milunka“ na letnjoj pozornici u Sokobanji

18.08.2025.
foto:facebook/tosokobanja

Monodrama „Milunka“ na letnjoj pozornici u Sokobanji

Kulturni centar Sokobanja u okviru programa „Banjsko kulturno leto“ 20. avgusta u 20 časova na letnjoj pozornici „Vrelo“ orgnizuje monodramu „Milunka“.

Predstava govori o životu i ispovesti Milunke Savić, najpoznatije srpske heroine, a u ulozi pripovedača našla se Vesna Stanković, koja u prvom licu donosi priču o hrabrosti, podvizima i životnim iskušenjima ove žene-ratnika.

„Ovo je ispovest o životu od prve puške do prve metle“, sama bi za sebe rekla Milunka Savić – žena koja je ostavila najdublji trag u srpskoj istoriji, kao simbol hrabrosti, ljubavi i požrtvovanja.

Od skromnog detinjstva, preko ratnih frontova, pa do uloge majke više od tridesetoro dece – njen život ostaje svedočanstvo o snazi i veličini ljudskog srca.

