„MOJA PONUDA ZA DEBATU I DALJE VAŽI“ Predsednik Vučić razjasnio situaciju sa nemirima u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na aktuelnu situaciju u zemlji i razjasnio stavove u vezi sa višemesečnim protestima, koji traju već devet meseci. Tom prilikom još jednom je ponovio poziv na dijalog sa predstavnicima demonstranata.

Kako je naglasio, Srbija i njena vlada ostaju posvećeni mirnom rešavanju problema i otvorenom dijalogu, uprkos tome što demonstranti do sada nisu prihvatili njegove pozive na javnu debatu ili prevremene izbore.

„Ovo nije bio moj prvi poziv. Zapravo, to je bio moj peti ili šesti poziv na dijalog, na otvoren razgovor. Ponudio sam im čak i otvorenu TV debatu. Oni mogu da izaberu temu, mogu da izaberu studio. I bio sam spreman da o tome javno razgovaramo, jer verujem da za razgovor, dijalog, nema alternative“, rekao je Vučić.

„Ponuda za dijalog i dalje važi“

Uprkos tome što je njegova najnovija ponuda za javni razgovor odbijena, Vučić je rekao da ponuda i dalje važi.

„Moja ponuda će ostati dok je ne prihvate, jer će jednog dana morati da razgovaraju sa nekim“.

Serija protesta širom Srbije započela je kao odgovor na nesreću u Novom Sadu u novembru 2024. godine, kada se srušila nadstrešnica železničke stanice, usled čega je poginulo 16 ljudi.

Demonstracije, koje uglavnom predvode univerzitetski studenti, u početku su bile mirne, ali su poslednjih nedelja postale nasilne.

Sredinom avgusta došlo je do porasta fizičkih sukoba između demonstranata i policije, uz paljenje prostorija SNS-a u mestima poput Novog Sada i Valjeva, što je rezultiralo brojnim povređenim policajcima i desetinama hapšenja.

„Bilo kakva vrsta nasilja koju smo videli na ulicama nije dobra za ovu zemlju. Ako vidite da neko pali ili baca kamenice na prostorije vladajuće stranke ili napada ljude koji su unutra i raspravljaju o svojim pitanjima, to nije dobra slika.

To nije dobra situacija za Srbiju ako želimo da privučemo nove investicije, ako želimo da privučemo nove turiste i da kažemo – dođite, mi smo jedna od najsigurnijih zemalja u Evropi. Ovo nisu dobre stvari“.

„Ponosan sam na strpljenje policije“

Uprkos optužbama da policija koristi prekomernu silu kako bi suzbila nemire i uništavanje imovine, Vučić je podržao policiju, rekavši da su ostali smireni uprkos direktnim pretnjama nasiljem od strane demonstranata.

Reakcija srpske policije u poređenju sa policijama velikih EU zemalja gotovo da nije uporediva, objasnio je Vučić.

„Veoma sam ponosan na ponašanje i stavove naše policije i njihovo strpljenje, i mislim da je pravo čudo što smo, imajući u vidu nivo agresivnosti demonstranata, uspeli da devet meseci održimo situaciju tako da nema žrtava, da nema mrtvih. I nadamo se da ćemo biti primer demokratskog i mirnog rešavanja svih ovih pitanja“, naglasio je Vučić.

Nesreća na železničkoj stanici u Novom Sadu otvorila je i pitanja sistemske korupcije, pri čemu demonstranti tvrde da je urušavanje nadstrešnice direktna posledica loše rekonstrukcije.

Po Vučićevom mišljenju, korupcija je postala „glavna tema“ i lak način za iskazivanje nezadovoljstva, čak i kada nije u pitanju.

„Nema sumnje, korupcije ima svuda, u svim zemljama sveta. I to je najlakša tema koju neko može da uzme i kaže: ‘U redu, postoji korupcija’“, rekao je Vučić.

„Ali, ostavimo to po strani – naravno da korupcije ima mnogo i moramo se mnogo jače boriti protiv nje. I ja sam veoma posvećen da vodim tu borbu“, objasnio je.

„Sada hoće izbore, a nudio sam ih 3 puta u 6 meseci“

Jedan od zahteva demonstranata bio je i raspisivanje vanrednih izbora – što je, kako Vučić tvrdi, ponudio najmanje tri puta u poslednjih šest meseci, zajedno sa referendumom o njegovom predsedničkom mandatu u januaru, kada je rekao da će podneti ostavku ako ne dobije podršku naroda. Ipak, prema njegovim rečima, sve njegove ponude su odbijene.

„Hteli smo da ispunimo sve njihove zahteve, sve njihove molbe, sve njihove prohteve“, rekao je predsednik Srbije. „A oni su govorili – ne, to je izdaja, to je veleizdaja.“

„Imamo mnogo posla, mnogo stvari da radimo. Znate, s vremena na vreme mora i da se radi. Ne može stalno biti izbori i izbori. A sada kažu da je jedino što nam treba – izbori“, istakao je.

Premijer Miloš Vučević – koji dolazi iz Vučićeve stranke – podneo je ostavku u januaru, nakon nemira u rodnom Novom Sadu. Na mestu premijera u aprilu ga je zamenio Đuro Macut.

Dalje su se pojavile i optužbe da Vučić – kojem drugi predsednički mandat ističe u maju 2027. – planira da menja Ustav kako bi ostao na funkciji i treći put, što bi bio presedan. Međutim, on je tu mogućnost odlučno odbacio.

„Biću predsednik još godinu, godinu i po dana, ne više od toga. Biće novi predsednik i novo rukovodstvo. Neću menjati nikakav ustav da bih se upuštao u takve igre“, objasnio je.

„Srbija će ostati čvrsto na evropskom putu“

U međuvremenu, put Srbije ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji ostaje njegov prioritet, jer je to, kako kaže, mesto kome njegova zemlja pripada.

„Dokle god sam na čelu države, Srbija će ostati čvrsto na evropskom putu, posvećena i odlučna da sprovodi neophodne reforme“, rekao je.

Na pitanje o odnosima sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, Vučić je rekao da su ostali korektni i da. Po njegovom mišljenju, ruski lider jeste spreman da okonča rat u Ukrajini mirovnim sporazumom.

Vučić je takođe dodao da bi u Beogradu rado ugostio i Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog na mirovnim pregovorima, ukoliko bi oni to želeli.

„Znam da postoje hiljade ljudi i najmanje desetine zemalja koje nude svoj prostor za taj sastanak“, objasnio je Vučić.

„Ne mogu da se takmičim sa većim i pametnijim i bilo kakvim, ali su oni uvek dobrodošli… i Srbija može da obezbedi dobro gostoprimstvo i veoma sigurno mesto za obojicu“, zaključio je Vučić.

ZajecarOnline/Alo/M.K.

