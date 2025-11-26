MOGUĆ SNEG! Sutra u Zaječaru hladno i kišovito vreme

U Srbiji će u četvrtak, 27. novembra u većem delu Srbije biti oblačno i hladnije s kišom i snegom uz vetar koji će na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno biti jak, severni i severozapadni, dok će temperature u većini mesta biti od nule do sedam stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Padavine se očekuju najpre ujutro i pre podne, tokom dana će kratkotrajno prestati, a kasnije posle podne i uveče ponovo se očekuju širom Srbije – u nižim predelima padaće pretežno kiša i susnežica, u brdsko-planinskim sneg, dok se u večernjim, noćnim i jutarnjim satima sneg očekuje i u nižim predelima.

Kiša koja će se lediti na tlu ujutro i pre podne je moguća u oblasti Homolja, a u toku večeri i noći i u drugim brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije.

Hladno i kišovito vreme

Sutra prepodne u Zaječaru oblačno, sa kišom, popodne oblačno, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab, vetar. Minimalna temperatura 4° C, maksimalna dnevna 7° C.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

