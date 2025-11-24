„MOGU SAMO DA POŽELIM DA SE SMIRE STRASTI“ Boki 13 o Aci Lukasu i Saši Mirkoviću: „Svako treba da radi ono što najbolje ume“

Bojan Jovanovski, odnosno Boki 13, javno je u svom podkastu izneo stav o gorućoj temi povezanoj sa Acom Lukasom i Sašom Mirkovićem.

Tom prilikom voditelj se dotakao i svog angažmana u projektu Hype televizije.

„Stava sam da moj aktivni, punopravni dogovor sa Hype Zvezdama će sa moje strane u celini biti ispoštovan. A stavovi Saše Mirkovića, Lukasa, njihovi napadi, osude, ono što su javno izneli, a povezani su sa nekakvim situacijama. Sve što su plasirali za medije i na socijalnim mrežama je nešto sa čim nisam saglasan. Ne delim te stavove. I ne dozvoljavam da B13 podkast bude meta informacija koje bi se plasirali bez provere, a posebno ako nisu tačne“ rekao je Boki.

„SVAKO TREBA DA RADI ONO ŠTO NAJBOLJE UME“

„Mogu samo da poželim da se smire strasti. Svako da poštuje zakonske regulative, i da radi ono što najbolje zna, a to su muzika i pesma. Najbolji koncerti, znači, da budu, ali da politika tu ne bude uključena„, dodao je Jovanovski.

Opisao je i da je ovo njegov lični stav nevezan sa ugovorom koji ima sa Hype produkcijom.

„Ovaj moj stav, kao slobodno izražen lični stav, neće uticati na moj aktivan, punopravan ugovor sa Hype Zvezde za moje učešće u Hype Zvezde. Ukoliko se sve ovo ne dopadne Mirkoviću, koji ne deli isto mišljenje, možda bi ga navelo da raskine ugovor sa mnom, možda više neće želeti da budem deo Hype Zvezde, ali ni ja ne mogu da idem protiv svoje volje, svoje misli i svog stava ni za jednu cenu na ovom svetu“, rekao je Boki 13, što takođe možete poslušati:

Podsetimo, Boki je ovako opisao i nedavno privođenje Ace Lukasa u Kavadarcima.

„Moram da kažem vezano za hapšenje Ace Lukasa, to nije bilo baš tako. To je bilo privođenje. Ja imam jasan stav koji moram da kažem javno. Ne zato što je Lukas bio gost mog podkasta, kao i Saša Mirković koji je prvi čovek Hype produkcije i Hype televizije. Osećam potrebu da kažem svoj stav o ovom događaju. Kao što sam već rekao imam ugovor za učestvovanje na „Hype Zvezdama“, što je šou program. A ja nemam ekskluzivni dogovor da treba da prenosim stav Hype produkcije. Ja se zato nisam oglašavao o mnogim spekulacijama koje kruže danima unazad. Smatram da grubo klevetanje nije na mestu„, rekao je Boki 13.

