Mobilni mamograf od 14. avgusta u Sokobanji

Mobilni mamograf čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, uz podršku Ministarstva zdravlja, od 14. avgusta u 10 časova je dostupan u Sokobanji, u dvorištu Osnovne škole “Mitropolit Mihailo”.

Radno vreme mobilnog mamografa u Sokobanji je od 9 do 18 časova svakog dana, kao i vikendom, osim prvog dana akcije kada će se pregledi obavljati od 10 do 18 časova.

Pregledi se zakazuju od 12. avgusta, od 9 do 14 časova svakog radnog dana do popune termina. Brojevi telefona za zakazivanje su 060 717 1523 i 060 717 1969.

Mobilni mamograf od 14. avgusta u Sokobanji

U mobilnom mamografu se mogu pregledati sve zainteresovane žene uzrasta od 45 do 69 godina koje u prethodne dve godine nisu uradile mamografiju, kao i žene posle 40. godine koje imaju pozitivnu porodičnu anamnezu, navodi sa na sajtu “Batuta”.

Mamografija, zlatni standard u ranom otkrivanju raka dojke, je rendgenski pregled za otkrivanje promena u dojci, koji se obavlja u cilju kontrole zdravlja i podrazumeva pregled žena bez prisutnih simptoma i znakova bolesti.

Rano otkrivanje raka dojke mamografskim snimanjem spašava živote, jer se otkrivanjem promena u ranoj fazi povećavaju šanse za izlečenje, omogućava primena poštednih hirurških intervencija i povećava kvalitet života.

Ukoliko su rezultati skrining mamografije u redu, posle dve godine je potrebno obaviti sledeću mamografiju radi kontrole sopstvenog zdravlja.

Ova aktivnost se sprovodi u saradnji sa Domom zdravlja Sokobanja i Opštinom Sokobanja.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ANA NIKOLIĆ U SKENDERIJI!

Muzička zvezda Ana Nikolić održaće koncert 21. novembra 2025. godine u sarajevskoj dvorani “Skenderija” sa početkom u 21 čas.

Publiku očekuje spektakl za pamćenje, jer je poznato da Ana svuda pravi nezaboravnu atmosferu. S obzirom na veliko interesovanje i dosadašnje uspehe, očekuje se da će i ovaj nastup oboriti rekorde posećenosti. A karte za ovaj dugoočekivani koncert već su u prodaji. Karte možete kupiti OVDE.