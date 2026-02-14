Mladić gurnuo granatu iz 1918. godine u gu*u. Jedva ga spasili! Sledi mu prijava zbog neovlašćenog posedovanja oružja A kategorije!

Prava drama odigrala se u subotu uveče u bolnici Rangej u Tuluzu, kada je 24-godišnji mladić primljen zbog, kako je naveo, „ekstremne nelagode“.

Lekari su ubrzo utvrdili da se u njegovom telu nalazi artiljerijska granata iz 1918. godine.

Nakon šokantnog otkrića, obaveštene su policija, vatrogasci i kontradiverziona jedinica, a deo bolnice je evakuisan dok stručnjaci nisu procenili da li postoji opasnost od eksplozije.

Srećom, utvrđeno je da stara municija ne predstavlja neposrednu pretnju, pa je granata uspešno hirurški uklonjena. Mladić se oporavlja, ali bi mogao da se suoči i sa pravnim posledicama zbog neovlašćenog posedovanja municije kategorije A.

Zajecaronline/centralinfo.rs/J.V.

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. Legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.

Dođite da zajedno zapevamo najveće hitove Vesne Zmijanac. Pevačice koja punih 50 godina publici pruža dobru pesmu i velike hitove poput: “Jorgovani”, “Svatovi”, “Kunem ti se životom”, “Nevera moja”, “Sto života”, “Ovo u grudima” …. Ne propustite koncert koji već obećava da će biti nešto posebno!

Datum: 14. maj 2026.

Mesto održavanja: Beogradska Arena

Organizator: Hype Entertainment

Prodaja ulaznica: Tickets.rs