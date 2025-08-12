Mladi fudbaleri potpisali nove ugovore sa Partizanom!

Mladi fudbaleri Milan Roganović, Nikola Simić i Dimitrije Janković potpisali su nove ugovore sa Partizanom, saopštio je danas vicešampion Srbije.

“Početak sezone, igre koje naš tim pruža i ostvareni rezultati potvrđuju ispravnost strategije FK Partizan, oslanjanje na igrače ponikle u sopstvenoj školi fudbala. U skladu sa tom jasno definisanom sportskom i poslovnom politikom, klub je produžio saradnju sa trojicom mladih, perspektivnih fudbalera, koji su već sada neizostavni stubovi tima trenera Srđana Blagojevića”, stoji u klupskoj objavi.

Ističe se da su Roganović, Simić i Janković pokazali odanost crno-belim bojama.

“Roganović i Janković potpisali su nove ugovore do 2030. godine, a Simić do 2029. godine. Sva tri ugovora sadrže visoke izlazne klauzule, čime klub dodatno štiti sportski i finansijski interes. Produžetak ugovora sa talentovanim igračima jasan je signal da Partizan gradi tim na čvrstim temeljima, spajajući mladost, kvalitet i privrženost klubu, vrednosti koje će i u godinama koje dolaze činiti temelj dugoročne strategije našeg kluba“, zaključuje se u klupskoj objavi.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…