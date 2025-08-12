Izdvajamo Sport Vesti

Mladi fudbaleri Roganović, Simić i Janković potpisali nove ugovore sa Partizanom

12.08.2025.
Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Mladi fudbaleri potpisali nove ugovore sa Partizanom!

Mladi fudbaleri Milan Roganović, Nikola Simić i Dimitrije Janković potpisali su nove ugovore sa Partizanom, saopštio je danas vicešampion Srbije.

Početak sezone, igre koje naš tim pruža i ostvareni rezultati potvrđuju ispravnost strategije FK Partizan, oslanjanje na igrače ponikle u sopstvenoj školi fudbala. U skladu sa tom jasno definisanom sportskom i poslovnom politikom, klub je produžio saradnju sa trojicom mladih, perspektivnih fudbalera, koji su već sada neizostavni stubovi tima trenera Srđana Blagojevića”, stoji u klupskoj objavi.

Ističe se da su Roganović, Simić i Janković pokazali odanost crno-belim bojama.

Roganović i Janković potpisali su nove ugovore do 2030. godine, a Simić do 2029. godine. Sva tri ugovora sadrže visoke izlazne klauzule, čime klub dodatno štiti sportski i finansijski interes. Produžetak ugovora sa talentovanim igračima jasan je signal da Partizan gradi tim na čvrstim temeljima, spajajući mladost, kvalitet i privrženost klubu, vrednosti koje će i u godinama koje dolaze činiti temelj dugoročne strategije našeg kluba“, zaključuje se u klupskoj objavi.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

