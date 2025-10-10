Mitrović: Prija mi Leskovac, tu dajem golove

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović rekao je pred meč protiv Albanije da “orlovi” u Leskovcu imaju sve pozitivne rezultate i da se nada da će se taj niz nastaviti i sutra.

Mitrović se dugo mučio sa povredom, ali je konačno potpuno spreman.

“Dobro se osećam posle te povrede koja me je mučila, odigrao sam od tada pet, šest mečeva, vratio sam se u ritam, došli su golovi i asistencije i dobra igra. Vratio sam se, dobro se osećam, nadam se da ću sutra da nastavim formu ako dobijem priliku da igram. Nadam se da ću biti na terenu i da ću pomoći ekipi”, rekao je kapiten “orlova”, koji je dao tri gola i upisao dve asistencije za katarski Al Rajan prethodnog meseca.

Kapiten se raduje što se utakmica igra na stadionu “Dubočica”.

“Prija mi Leskovac, jer tu dajem golove. Celoj ekipi prija Niš, Leskovac, stadion, atmosfera… Od trenutka kad stignemo, do trenutka kad se vraćamo. Imamo podršku do zadnjeg zvižduka… Mečevi kao što su protiv Danske, gde nismo pobedili, a dobili smo aplauze. Jako nam prija da igramo ovde. Imamo u Leskovcu sve pozitivne rezultate, nadamo se da ćemo nastaviti niz”, istakao je Mitrović.

