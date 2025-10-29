Miroslav Tanjga: Znamo šta nam je cilj!

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je danas da je svaka utakmica sa Crvenom zvezdom derbi za oba tima i dodao da igrači novosadskog kluba znaju šta im je cilj.

Fudbaleri Vojvodine dočekaće sutra od 18 časova ekipu Crvene zvezde u zaostalom meču trećeg kola Superlige Srbije.

“Poznato je da kad se igra sa Zvezdom da je to derbi i za nas i za njih. Nama je ova utakmica došla u jednom dobrom trenutku, što ne možemo da kažemo možda za Zvezdu”, rekao je Tanjga na konferenciji za medije pred utakmicu sa Crvenom zvezdom.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

