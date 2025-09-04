MIROSLAV IMA NAJVEĆE HITOVE, A NEKE PESME JE ODBIO! Pevač otkrio ono što se malo znalo!

MIROSLAV IMA NAJVEĆE HITOVE

Legendarni pevač je svojim radom i trudom dostigao status istaknutog estradnog umetnika.

Miroslav Ilić snimio je na desetine pesama, od kojih su mnoge postale hitovi, koji se slušaju u kafani, u kućnoj atmosferi, ali i u velikim halama gde zvezda poput njega nastupa.

Numere je pažljivo birao, a u jednom intervjuu je pričao na tu temu.

„Meni nikad nije niko uspeo da nametne pesmu. Tvrdoglavo sam birao po svom. Iz prostog razloga što sutra tu pesmu treba da izvodim. Ako me ista ne dodirne, neću imati emociju na sceni. A volim da mi čovek iz publike veruje kad pevam pesmu i izgovaram tekst. Da vidi da ja to stavarno dozivljavam„“, izjavio je Ilić.

MIROSLAV IMA NAJVEĆE HITOVE

Poznato je da se kompozitori utrkuju da velikim zvezdama daju pesme za koje smatraju da su moćne.

„Dešavalo se da sam odbio neke pesme za koje sam zanatski znao da će biti hitovi. Nisu mi legle. Nemojte me naterati da kažem koje su to pesme, da se neko ne naljuti“, rekao je Miroslav.

Vlasnik hitova „Ova noć“, „Jesen sedamdeset i neke“ i mnogih drugih ponosan je na saradnju sa Sašom Mirkovićem.

Hype produkcija zadužena je za organizaciju brojnih koncerata koje ima, pa on ne mora da mnogo razmišlja o tome.

Imam privilegiju, jer mogu sebe da poštedim toga. Jer moji saradnici to rade. To vodi Hype. To je produkcija Saše Mirkovića“. On je ovih zadnjih godina za te ‘malo veće’ priče kad su beogradski koncerti u pitanju i još ponešto. On je zadužen za sve“, kazao je Ilić u jednoj emisiji.

Podsetimo, tradicionalno druženje sa publikom Miroslav Ilić ima 10. i 11. decembra 2025. godine u Sava centru u Beogradu. KARTE PORUČITE OVDE.

“Dragi moji prijatelji, vreme je da se ponovo okupimo! Prošlogodišnji koncerti ostavili su neizbrisiv trag u mom srcu, a sada vas čekam 10. i 11. decembra 2025. godine u Sava Centru. Da zajedno zapevamo i uživamo kako samo mi umemo”, započeo je legendarni pevač.

Potom je sve podsetio da je 10.12. jako važan dan za njega jer tada slavi rođendan.

Pogledajte intervju koji je Miroslav dao prošle godine pred koncert u SC.