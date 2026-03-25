Miroslav Ilić stigao na snimanje ”Hype Zvezda” pa poručio: „Ne mogu mi ništa, navikao sam na to“

Miroslav Ilić je stigao na snimanje „Hype zvezda“ u kojima je član žirija, a na pitanje ima li istine u tome da je bio hospitalizovan legendarni pevač je u svom stilu odgovorio:

„Ma s**u da tako kažem, izvinjavam se onima koji imaju osetljive uši, ali jedu g**na, sinko. Nije mi ništa“, rekao je kroz smeh.

Kada su ga novinari pitali ko pušta takve laži o njemu je rekao:

„Navikao sam ja na to. Ja sam veteran. Do sada i dva ili tri puta umro, je li si znao to? Ne znam ko to pušta, niti me zanimaju ti… Znaš samo šta me čudi , kako im ne dosadi. Čika Miroslav ima 75 godina, mani se čika Miroslava više“.

On je potom objasnio kako je verovatno došlo do dezinformacije.

„Pa šta ako su me videli u Kliničkom centru. Ja tamo imam prijatelje koji rade ili recimo nemam pravo da odem nekom u posetu, ko leži tamo? Gluposti…Poručite njima koji se bave glupostima – da sam zdrav kao dren!“, rekao je Ilić.

