Miroslav Ilić stigao na snimanje ”Hype Zvezda” pa poručio: „Ima kandidata koji su već zreli da budu zvezde“

Legendarni pevač i član žirija „Hype Zvezda“ Miroslav Ilić došao je na snimanje u dobrom raspoloženju i tako kroz smeh demantovao da ima zdravstvenih problema što su objavili pojedini mediji.

„Toliko puta sam po nekim pričama bio teško bolestan, pa čak i umro da sam zaslužio da mi date nadimak – Feniks“, našalio se Ilić sa novinarima.

Na pitanje novinarke kako gleda na pojedine komentare na račun pevača Darka Lazića, zato što je imao muzički nastup samo 15-tak dana po smrti svog brata Dragana, Miroslav je u svom stilu odgovorio.

„Evo sad si me naterala da izvadim svoj telefon i pokažem ti ga. Vidiš li ovde neku društvenu mrežu instaliranu? Nema je! Pojma ja nemam šta se dešava tamo, a one su poslednjih 15-20 godina izvori takvih informacija.Pojma nema šta se dešava. Nikoga ne diram, gledam svoja posla. Zato ne mogu da znam šta tamo pišu niti to da komentarišem. Jedino što mogu da kažem je da u svakoj takvoj ružnoj situaciji i bolu saučestvujem sa kolegom“.

Na pitanje da li pamti neku prvoaprilsku šalu pevač je rekao da ima osećaj da se izgubio običaj takvih šala.

„Ne sećam se poslednjih godina da se neko našalio sa mnom povodom 1. aprila. Ranije su ljudi to možda i praktikovali, ali u poslednje vreme i ne baš. Imam osećaj da se izgubio taj običaj šale“.

Ilić je istakao da je iznenađen brojem i kvalitetom kandidada u „Hype Zvezdama“.

„Iskreno sam iznenađen brojem i kvalitetom kandidata koji su se prijavili za takmičenje. To ne govorim zato što tako treba ili radi reda, nego zato što to stvarno mislim. Ima četiri-pet kandidata za koje mislim da su zreli da budu zvezde, ali ne bih voleo sada da otkrivam imena njihova, da nešto tu preudiciram“, zaključio je Miroslav.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

