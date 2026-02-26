Miroslav Ilić objavio fotografiju sa Šerifom Konjevićem: Legendarni pevač pokazao delić atmosfere sa snimanja „Hype Zvezda“

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić oglasio se na društevnim mrežama sa snimanja „Hype Zvezda“.

Naime, pevač Šerif Konjević je danas gostujići član žirija, a Miroslav je na svom Instagram profilu podelio fotografiju sa njim.

– Moj prijatelj Šerif Konjević i ja na snimanju „Hype zvezda“ – napisao je Miroslav.

Na fotografiji možemo videti Šerifa i Miroslava kako nasmejani poziraju, te nema sumnje da snimanje prolazi u veseloj atmosferi.

Podsetimo, Šerif Konjević je za Hype TV govorio o mnogim temema, a šta nam je sve rekao možete pogledati u linku ispod.

