MIRA ŠKORIĆ VAS POZIVA 1. NOVEMBRA U SKENDERIJU! Luda žurka, nastupa sa DRAGIM KOLEGAMA!

Mira Škorić biće gošća na koncertu Ace Lukasa u Skenderiji, 1. novembra 2025. godine.

Spektakl počinje u 21 sat, a na binu će ove večeri izaći i veliki – Miroslav Ilić. KARTE PRONAĐITE KLIKOM NA OVAJ LINK.

„1. novembar, Skenderija. Kafanska noć – najluđa žurka na Balkanu. Vidimo se – Aca Lukas, Miroslav Ilić i Mira Škorić. Ljubim vas puno„, najavila je Škorićeva na Instagramu.

Mira Škorić je na sceni prisutna decenijama i niže hitove. U proteklom periodu, objavila je pesme „Krik“, „Trag na jastuku“ i „Branim se“, koje je publika zavolela. Ona je, svakako, poznata po brojnim evergrinovima, poput „Manastirska vrata“,“Otkači“, „Ne daj me majko“ i drugim hitovima.

Miroslav Ilić niže uspehe decenijama i jedan je od najpoštovanijih pevača, koga i Saraljije obožavaju. Nema sumnje da će se uglas pevati i „Luckasta si ti“, „Polomiću čase od kristala“ i ostale pesme ovog slavuja iz Mrčajevaca.

I za kraj – glavna zvezda večeri, Aca Lukas poznat je po odličnom stimungu i, naravno, po najluđoj žurki na Balkanu! Samo u avgustu mesecu je imao čak 22 nastupa, a mesta na kojima nastupa su dupke puna.

