MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE! Spektakl u Sava centru koji se ne propušta – 19.11.2026.

Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom koji će se održati 19. novembra 2026. godine u Sava centru.

Publiku očekuje veče ispunjeno emocijama, hitovima koji su obeležili decenije i vrhunskom produkcijom dostojnom jedne od najznačajnijih pevačica domaće muzičke scene.

Mira će na sceni oživeti svoje najveće pesme, ali i posebne muzičke trenutke koji su obeležili njen bogat i dugotrajan put.

Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije, uz snažnu energiju, autentičnost i emociju po kojima je Mira Škorić prepoznatljiva.

Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.