Mira Škorić otkrila šta se dešavalo u pauzama snimanja „Hype Zvezda“: „Bilo je čarkica….“ (FOTO)

Mira Škorić oduševila je juče tokom prvog snimajućeg dana „Hype Zvezda“ svojim stajlingom, a kako je otkrila za njene raskošne odevne kombinacije biće zadužen Bata Spasojević.

Pevačica se kratko osvrnula na kandidate, pa otkrila da li je zadovoljna kako teče takmičenje.

– Bili su dobri kandidati tokom prvog snimajućeg dana. Jako je dobra energija na snimanjima među nama, Sigurno će biti sukoba mišljenja, ali kandidati su stvarno super – započela je Mira tokom drugog snimajućeg dana.

– Prvog dana su se već neki kandidati izdvojili. Imamo zaista odlične učesnike, a ja im želim svu sreću. Imaju ful podršku sa naše strane, mislim na žiri. Za sada smo svi mežusobno ok, može biti svašta. Bilo je čarkica, ali sve je bilo spontano – rekla je kratko Mira za Hypetv portal.

Zajecaronline.com/Hypetv

