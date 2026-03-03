Ministarstvo turizma i omladine raspisalo konkurs – Do 31. marta šansa za sredstva za ruralni turizam

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu se do 31. marta prijaviti na konkurs za dodelu sredstava za podsticanje razvoja i unapređenja ruralnog turizma i ugostiteljstva koji je raspisalo Ministarstvo turizma i omladine.

Pravo na dodelu ovih sredstava imaju privredna lica, druga pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost objektima u ruralnom području kao i fizička lica, koja ugostiteljsku delatnost obavljaju u seoskim turističkim domaćinstvima.

Novac se odobrava za izgradnja novih objekata, kupovinu manjih montažnih objekata namenjenih smeštaju korisnika usluga, rekonstrukciju, sanaciju ili adaptaciju objekata u okviru ugostiteljskog objekta, uređenje dvorišta, opremanje ugostiteljskog objekta pratećim sadržajima u cilju unapređenja ponude ili proširenja smeštajnih kapaciteta kao i za uređenje prostora i nabavke opreme u okviru seoskog turističkog

domaćinstva.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

