Ministarstvo prosvete produžilo rok prijave za povraćaj školarina do 6. marta!

Ministarstvo prosvete pozvalo je sve samofinansirajuće studente koji ostvaruju pravo za povraćaj 50 odsto plaćene školarine za školsku 2024/2025. godinu da se prijave za otvaranje Studentske kartice, i da to hitno učine, putem portala Uprave za trezor, najkasnije do petka 6. marta 2026. godine kako bi bi im sredstva bila refundirana.

U saopštenju se navodi da je Ministarstvo prosvete, u želji da svaki samofinansirajući student ostvari svoje pravo na povraćaj školarine za prošlu školsku godinu, produžilo rok za isplatu poslednje rate sredstva samofinansirajućim studentima za sedam radnih dana.

U razmeni podataka između Ministarstva prosvete, Uprave za trezor i Banke Poštanska štedionica utvrđeno je da još 7.100 samofinasirajućih studenta koji imaju pravo na isplatu sredstva, nemaju otvorenu Studentsku karticu.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

