Ministarstvo prosvete: Počela prijava za besplatne udžbenike za određene kategorije učenika
Prijava za besplatne udžbenike za određene kategorije učenika počela je u svim osnovnim školama, saopštilo je Ministarstvo prosvete.
Škole su u obavezi da podatke dostave Ministarstvu prosvete najkasnije do 8. aprila ove godine.
Program besplatnih udžbenika Ministarstvo prosvete sprovodi od 2011. godine u cilju dodatne podrške učenicima iz osetljivih kategorija, ali i podrške nadarenim učenicima.
Pravo na besplatne udžbenike, koje obezbeđuje Ministarstvo prosvete, imaju učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći) kao i učenici koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, uključujući i IOP3.
Pravo na besplatne udžbenike imaju i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu, a potrebni su im prilagođeni udžbenici, kao i učenici koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po individualnom obrazovnom planu, a kojima je potrebno prilagođavanje (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format).
Na besplatne udžbenike pravo imaju i učenici iz porodica u kojima je troje i više dece u sistemu obrazovanja i vaspitanja, s tim da navedeno pravo ostvaruje dete/deca koja su učenici osnovne škole.
Ako sva ili više dece pohađa javnu osnovnu školu, besplatne udžbenike dobija dete/deca koja su prva počela da stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje, izuzev ako se roditelj opredeli da besplatne udžbenike dobije dete/ deca, koja su kasnije počela da stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje, o čemu o pisanom obliku obaveštava školu.
EVO KO JOŠ IMA PRAVO NA BESPLATNE UDŽBENIKE
Kako je navedeno, pravo na besplatne udžbenike imaju i učenici iz porodica u kojima samo jedan roditelj vrši roditeljsko pravo zbog toga što je drugi roditelj preminuo ili je nepoznat kao i učenici koji boluju od retke bolesti.
Pravo na besplatne udžbenike imaju i učenici koji ostvaruju pravo na tuđu negu i pomoć kao i učenici prvog i drugog razreda javne osnovne škole sa delimičnim ili trajnim oštećenjem sluha, a kojima su potrebni prilagođeni udžbenici u elektronskom formatu, sa video sadržajima na srpskom znakovnom jeziku.
Škole preko odeljenjskih starešina i učitelja, putem uspostavljenih kanala komunikacije, blagovremeno obaveštavaju roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika o proceduri, neophodnoj dokumentaciji i rokovima i prijava se obavlja u školi, navedeno je u saopštenju.
Kako je istaknuto, imajući u vidu važnost dostupnosti obrazovanja za sve, Ministarstvo prosvete obezbeđuje besplatne udžbenike na jezicima nacionalnih manjina za navedene kategorije učenika.
Udžbenici koji su besplatni u prvom ciklusu (1 – 4. razreda) osnovnog obrazovanja i vaspitanja su udžbenici za predmete – matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas, priroda i društvo i strani jezik kao obavezni predmet.
U drugom ciklusu (5 – 8. razreda) osnovnog obrazovanja i vaspitanja, besplatni su udžbenici za predmete – matematika, srpski jezik i književnost/maternji jezik, odnosno srpski jezik/maternji jezik, prvi strani jezik, geografija, istorija, hemija, fizika i biologija.
Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.
