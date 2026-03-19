Ministarstvo poljoprivrede upozorava na povećan broj požara: Apel građanima da budu oprezni
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upozorilo je danas da je proteklog vikenda zabeležen veći broj požara na područjima šumskih gazdinstava Pirot i Kuršumlija, pri čemu su uglavnom gorele livade i strnjike, što je ugrožavalo obližnje šume, zbog čega je građanima upućen apel da se ponašaju odgovorno i u skladu sa propisima.
“Nagli porast temperatura, u kombinaciji sa intenzivnim poljoprivrednim radovima, a posebno nepropisnim paljenjem strnjike, značajno povećava rizik od izbijanja šumskih požara”, navodi se u saopštenju Ministarstva.
Ministar Dragan Glamočić apel građanima da se ponašaju odgovono i u skladu sa propisima uputio je jer je, kako se dodaje u saopsstenju, u toku prvi kritični period za nastanak šumskih požara.
“Posebno apelujemo da se vatra ne pali nekontrolisano tokom izvođenja poljoprivrednih radova, da se građani ponašaju odgovorno za vreme boravka u prirodi, da vatru ne pale na otvorenom već na isključivo za to to predviđenim, obezbeđenim i vidno obeleženim mestima, kao i da, ukoliko uoče požar ili vatru na otvorenom odmah obaveste Sektor za vanredne situacije MUP-a”, poručio je Glamočić.
Dodatno, kako se dodaje u saopštenju, Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede naložila je korisnicima šuma koji gazduju državnim šumama da preduzmu pojačane mere zaštite, u skladu sa planovima zaštite šuma od požara i važećim propisima.
U saopštenju navode da je odredbama Zakona o šumama zabranjeno paljenje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, izuzev na mestu koje je samo za tu namenu određeno, uređeno i vidno obeleženo.
“Takođe, Zakonom o divljači i lovstvu zabranjeno je paljenje korova, strnjike, trske, trave i drugog rastinja u lovištima”, naglašavaju u saopštenju i dodaju da će Uprava za šume preko republičke šumarske i lovne inspekcije vršiti pojačan nadzor nad primenom navedenih odredbi.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva nevladine organizacije, lovačka udruženja, ekološke pokrete i sva udruženja građana, kao i pojedince, da se aktivno uključe i podrže ovaj apel, kako bi zajedničkim snagama doprineli zaštiti i očuvanju šuma od požara i zaštiti životne sredine.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
