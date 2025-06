MINISTARKA MESAROVIĆ I VLADIMIR VIDENOVIĆ U POSETI VIŠEČLANOJ PORODICI DŽOPALIĆ IZ SALAŠA!

Adrijana Mesarović ministarka privrede i prvi na listi “Ne damo Srbiju – Aleksandar Vučić” posetili su višečlanu porodicu Džopalić iz Salaša. Ministarka je istakla da su osmesi dece nešto najlepše.

“Njihova priča je puna borbe, puna želje za napretkom, njihova dalja želja da se šire kao porodica. A da ostanu tu da žive, da pronađu ovde svoje ognjište. Kada je u pitanju posao, apsolutno će uslediti naša puna podrška da im pomognjemo. I najstarijem sinu Milošu kao i našem domaćinu koji ima veliko iskustvo u određenim poslovima da im pomognemo da se zaposle i da u narednom periodu tako ekonomski osnaženi lakše izdržavaju svoju porodicu i da dođe do proširenja njihove porodice. Ovo je blago Srbije i ovakve porodice će imati punu pažnju države i svih nas da budemo uz njih i da im pomognemo na svaki mogući način”, rekla je ministarka.

Prvi na listi i kandidat za gradonačelnika Zaječara Vladimir Videnović sa liste “Ne damo Srbiju-Aleksandar Vučić” je istakao da ovu porodicu poznaje dugi niz godina i veoma je pozitivno iznenađen brojem dece.

“Nekada je to bila tradicija da porodice imaju što više dece, nekako je to nestalo i kada to vidite danas to je jako pozitivno. Probaćemo da na lokalnom i državnom nivou pronađemo način da pomognemo porodici i oko dece i oko posla”, naglasio je Videnović.

Domaćin porodice Džopalić Milorad iz Salaša pruža punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

“Nesmemo da dozvolimo da drugi dođu da unište ono što je predsednik iz pepela podigao. Srbija je krenula punom parom napred u pobedu i u bolje sutra za sve nas i za našu decu. Za mene ova poseta ministarke Mesarović znači život, znači mi da nisam zaboravljen i da posle toliko godina ljudi koji su i pre znali za mene. Konačno je došao momenat da su mogli da me obiđu i da iskreno meni i porodici požele da krenemo napred i da se izvučemo iz bede i sirotinje i da živimo od rada i da ne mislimo o tome da li će naše dete da ima patike i šta da jede. Nego jednostavno da budemo sigurni da ćemo imati platu i budućnost. Sve to zahvaljujući našem predsedniku Aleksdandru Vučiću koji je pomogao da se dođe do ovoga”, rekao je Milorad Džopalić.

