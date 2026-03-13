MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: “Država će nastaviti da preduzima mere kako bi zaštitila građane i privredu…”

U Ministarstvu rudarstva i energetike danas je održan sastanak na kome su utvrđene prosečne veleprodajne cene naftnih derivata i evro dizel će u narednih sedam dana koštati 208 dinara za litar, a benzin 186 dinara.

U odnosu na ovu sedmicu evrodizel je poskupeo za pet dinara, a benzin za dva dinara.

“Realna cena dizela je preko 226 dinara, a benzina negde oko 189 dinara, kada gledamo kotacije i cene na berzama. To je rezultat rasta cena nafte na svetskom tržištu usled konflikta na Bliskom istoku”, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ona je naglasila da je danas i dalje nafta oko ili preko 100 dolara po barelu, što je čak 40 odsto više nego pre samo mesec dana.

“Država će nastaviti da preduzima mere kako bi zaštitila građane i privredu, pre svega od skoka cena, ali i od nestašica. Već smo snizili akcize za 20 odsto što će svakako biti dodatno olakšanje”, rekla je ministarka.

Đedović Handanović je dodala da država prati situaciju koja je nepredvidiva iz sata u sat.

“Sa svim naftnim kompanijama prisutnim na tržištu, koje uključuju naravno i Naftnu industriju Srbije (NIS), ali i druge kompanije, kao i sa Udruženjem naftnih kompanija razgovaramo koje su sve moguće mere, ali i pre svega da čujemo šta su najveći trenutno izazovi i kada je cena u pitanju i kada je snabdevno tržište u pitanju”, kazala je ona nakon sastanka na kome su utvrđene prosečne veleprodajne cene naftnih derivata i evro dizela.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Zajecaronline.com/ Tanjug/N.B.

