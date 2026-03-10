Ministar Vujić u poseti Boru: ”Srbija ide napred u pravosudnoj reformi”

Ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić danas je boravio u Gradskoj upravi gde mu je upriličen svečani prijem.

Susret je protekao u prijateljskoj atmosferi, uz razgovore o ključnim temama pravosudne reforme, usklađivanju zakona sa standardima Evropske unije i unapređenju saradnje između republičkih i lokalnih institucija.

Ministar Vujić, koji je na čelu Ministarstva pravde od 2025. godine (nakon dugogodišnjeg rada kao direktor Pravosudne akademije), istakao je da je prioritet intenzivna zakonodavna aktivnost i puna implementacija reformi koje doprinose efikasnijem pravosuđu.

“Srbija nastavlja da gradi nezavisno, efikasno i moderno pravosuđe – ovo je period kada se reforme vide u praksi, a saradnja sa gradovima i opštinama ključna je za uspeh”, poručio je ministar tokom prijema.

Tokom susreta razmatrane su i aktuelne teme poput rada Visokog saveta tužilaštva, upućivanja tužilaca u specijalizovana tužilaštva i daljeg praćenja preporuka Saveta Evrope i Venecijanske komisije.

Gradski zvaničnici izrazili su punu podršku naporima Ministarstva pravde i naglasili važnost lokalne saradnje u borbi protiv kriminala i zaštiti građanskih prava.

Zajecaronline/Boronline.rs

