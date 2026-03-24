MINISTAR GLIŠIĆ U POSETI KNJAŽEVCU: Sredinom maja počinju radovi na rekonstrukciji Doma zdravlja

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas da će sredinom maja početi radovi na rekonstrukciji Doma zdravlja u Knjaževcu, a završetak prve faze radova očekuje se do kraja godine.

On je danas prilikom posete Knjaževcu izjavio da je osnovna tema razgovora sa rukovodstvom ove opštine bila rekonstrukcija Doma zdravlja i da je potpisan ugovor između Ministarstva za javna ulaganja i opštine.

Ministar je dodao da će do petka najkasnije na portalu javnih nabavki biti objavljena javna ponuda za izvođača radova koji će da uradi projekat vredan 176 miliona dinara, koliko je odvojena za ovu prvu fazu rekonstrukcije Doma zdravlja u Knjaževcu.

“Nakon toga ćemo nastaviti fazno da radimo do samog završetka svih poslova koji se tiču Doma zdravlja i svega onoga što spada u zdravstveni sistem opštine Knjaževac. Veoma sam zadovoljan i srećan što smo i ovo obećanje koje država, pre svega predsednik Republike, dao vrlo brzo, u kratkom vremenskom roku mogli da organizujemo i da dođemo do te faze, da smo već tu na pragu raspisivanja javnog poziva, što nam daje za pravo da možemo da kažemo da bi već negde polovinom maja mogli da krenemo i konkretno sa radovima”, rekao je Glišić novinarima nakon sastanka.

Prema njegovim rečima, prva faza radova bi bila gotova do kraja 2026. godine.

“Zaista je bio poslednji trenutak da reagujemo i da nađemo način da se taj objekat sredi, da bude bezbedan, standardizovan, da bude takav kakav i treba da bude jedan objekat koji i pruža zdravstvenu zaštitu ljudima koji tu dolaze”, rekao je on.

Glišić je rekao da će se rad Doma zdravlja odvijati neometano, uz naravno posebnu organizaciju rada dok traje rekonsktrukcija.

“Moramo da potpuno promenimo krov, da sredimo unutrašnju izolaciju, spoljnu, fasade komplet stolariju sve ono što je poprilično dotrajalo što je zaista u jako lošem stanju i gotovo da onemogućava zaposlene da mogu normalno da obavljaju svoj posao. Tako da to je ta prva faza koju želimo da realizujemo do kraja ove godine negde recimo mislim da ako govorimo o rokovima bi neki optimalni rok bio do novembra”, istakao je Glišić.

Dodao je da će se u 2027. nastaviti sa svim što je potrebno kako bi se zdravstveni sistem zaštite u Knjaževcu podigao na najviši mogući nivo.

Predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić rekao je da su danas na pragu još jednog ispunjenog obećanja predsednika Aleksandra Vučića.

“Prilikom svoje poslednje posete, on je ove radove i najavio, zahvaljujući zaista velikom efikasnošću ministra Glišića i Ministarstva za javna ulaganja danas smo potpisali ovaj jako vredan ugovor od 176 miliona dinara. Tim sredstvima će biti potpuno rekonstruisan Dom zdravlja u delu stolarije, fasade, krova, pa čak i jedan deo parternog uređenja oko samog objekta”, rekao je on.

Dodao je da je prioritet opštine zdravstvena zaštita svih stanovnika.

“Na ovaj način je država pokazala da vodi računa o kvalitetnoj raspoređenoj zdravstvenoj zaštiti, i da vodi računa i o nama koji živimo u malim opštinama, makar po broju stanovnika, kao što je Knjaževac”, naglasio je predsednik opštine.

V.d. direktorka Zdravstvenog centra Knjaževac Adrijana Tošić dodala je da je ovo pravi trenutak za rekonstrukciju ovog zdravstvenog centra.

“Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao danas je potpisan ugovor o rekonstrukciji Doma zdravlja zahvaljujući saradnji resornog ministarstva i lokalne samouprave. Opština Knjaževac je opština u kojoj živi više od 27.000 ljudi i svi oni gravitiraju ka našem zdravstvenom centru i hitnoj pomoći gde se pruža primarna zdravstvena zaštita”, rekla je ona.

Dodala je da će rekonstrukcija olakšati rad zaposlenih i pružiti kvalitetnije usluge pacijentima.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

