MINISTAR GLIŠIĆ IZ MAJDANPEKA: Samo Vučićeva politika čuva Srbiju i našu decu

Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić prisustvovao je danas sastanku Opštinskog odbora SNS u Majdanpeku i tom prilikom poručio da je mnogo toga urađeno za građane ove opštine, ali i da postoji još mnogo prostora za dodatna ulaganja i razvoj.

Kako je naglasio, u prethodnom periodu realizovani su brojni projekti i inicijative koje su doprinele poboljšanju života građana Majdanpeka, ali da je cilj da se nastavi sa još snažnijim ulaganjima i razvojem svakog dela Srbije.

Glišić je istakao da je politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na koju su u stranci ponosni, politika suverenosti, rada i konkretnih rezultata, ali i politika mira, stabilnosti i ljubavi prema Srbiji.

On je naglasio da događaji u svetu pokazuju da mir i napredak nisu nešto što se podrazumeva.

– Sve ovo ludilo koje se dešava širom sveta pokazuje koliko su mir i stabilnost važni. Mi želimo samo jedno – da gledamo svoja posla i da nastavimo da guramo našu zemlju napred – rekao je Glišić.

Prema njegovim rečima, jedini način da se sačuvaju deca, porodice i država jeste podrška politici predsednika Vučića i politici Srpske napredne stranke.

Glišić je naglasio da se u današnjem svetu ništa ne može uzimati zdravo za gotovo i da predstojeći izbori imaju veliki značaj.

– Dana 29. marta ne glasamo samo na nekim lokalnim izborima. Glasamo o sudbini Srbije, o tome da naši ljudi žive u stabilnoj i ekonomski snažnoj državi i da naša deca odrastaju u miru – rekao je on.

Na kraju je poručio da je cilj da rezultat bude ubedljiv.

– Da rezultat bude 10:0, kako bi „Srbija – naša porodica“ pobedila – zaključio je Glišić.

Zajecaronline.com/Alo!/ N.B.

