MINISTAR GLIŠIĆ IZ MAJDANPEKA: Samo Vučićeva politika čuva Srbiju i našu decu
Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić prisustvovao je danas sastanku Opštinskog odbora SNS u Majdanpeku i tom prilikom poručio da je mnogo toga urađeno za građane ove opštine, ali i da postoji još mnogo prostora za dodatna ulaganja i razvoj.
Kako je naglasio, u prethodnom periodu realizovani su brojni projekti i inicijative koje su doprinele poboljšanju života građana Majdanpeka, ali da je cilj da se nastavi sa još snažnijim ulaganjima i razvojem svakog dela Srbije.
Glišić je istakao da je politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na koju su u stranci ponosni, politika suverenosti, rada i konkretnih rezultata, ali i politika mira, stabilnosti i ljubavi prema Srbiji.
On je naglasio da događaji u svetu pokazuju da mir i napredak nisu nešto što se podrazumeva.
– Sve ovo ludilo koje se dešava širom sveta pokazuje koliko su mir i stabilnost važni. Mi želimo samo jedno – da gledamo svoja posla i da nastavimo da guramo našu zemlju napred – rekao je Glišić.
Prema njegovim rečima, jedini način da se sačuvaju deca, porodice i država jeste podrška politici predsednika Vučića i politici Srpske napredne stranke.
Glišić je naglasio da se u današnjem svetu ništa ne može uzimati zdravo za gotovo i da predstojeći izbori imaju veliki značaj.
– Dana 29. marta ne glasamo samo na nekim lokalnim izborima. Glasamo o sudbini Srbije, o tome da naši ljudi žive u stabilnoj i ekonomski snažnoj državi i da naša deca odrastaju u miru – rekao je on.
Na kraju je poručio da je cilj da rezultat bude ubedljiv.
– Da rezultat bude 10:0, kako bi „Srbija – naša porodica“ pobedila – zaključio je Glišić.
Zajecaronline.com/Alo!/ N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.
Dodaj komentar