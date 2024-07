Ministar Dačić i ambasador Izraela u Srbiji posetili povređenog pripadnika Žandarmerije

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je sa ambasadorom Izraela u Srbiji Jahelom Vilanom obišao pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića (1990), koji je teško povređen na dužnosti obezbeđenja Ambasade Izraela kad je juče na njega iz samostrela pucao Miloš Žujović (1999), konvertit iz Mladenovca.

Ministar Dačić je naglasio da je ovaj teroristički akt sasečen na početku jer je žandarm uspeo da savlada i likvidira napadača.

„Srpska policija herojskim činom Miloša Jevremovića u startu je sprečila dalji tok ovog terorističkog akta. Država Srbija je pokazala da može da zaštiti ne samo bezbednost zemlje, već i diplomatsko-konzularna predstavništva koja se u njoj nalaze“, istakao je Dačić.

On je dodao da je rekonstrukcija kretanja napadača pokazala da je pre napada na pripadnika Žandarmerije išao i do sinagoge.

„Otkada je ujutru došao iz Mladenovca do autobuske stanice, on je prvo išao po gradu i do sinagoge. Pošto je tamo bila policija, on je nastavio dalje i došao je do izraelske ambasade. Iz toga je jasno šta su bile glavne mete i moguće mete“, istakao je ministar Dačić.

On se zahvalio ambasadoru Izraela na poseti povređenom žandarmu. Ministar Dačić se, takođe, zahvalio ambasadoru, kao i Državi Izrael, na izjavama podrške pripadniku Žandarmerije.

Ambasador Vilan je izjavio da „nema i ne sme biti opravdanja za teroristički akt“.

„Nema, takođe, ni opravdanja za ono što se desilo 7. oktobra, kao ni za napade na jevreje i drugu populaciju bilo kada i bilo gde u svetu. Želim da sa vama ovde izrazim poruku da danas ono što se može desiti Izraelu, sutra može da se desi Evropi a nažalost desilo se i Srbiji koja i te kako dobro zna i razume koje pretnje potiču od terorizma“, izjavio je ambasador Izraela. On je dodao da se osoblje ambasade u Srbiji osećaja bezbedno i sigurno. Na tome se zahvalio Vladi Republike Srbije, Ministarstvu unutrašnjih poslova i policiji.

Ambasador je istakao da su hrabrost i postupanje žandarma potvrdili koliku pažnju Srbija posvećuje bezbednosti.

Kako je poručio za njega je „Srbija danas možda najbezbednija zemlja za Izraelce u svetu“.

