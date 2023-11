Miloš Jovanović u Zaječaru: SNS u najprljavijoj kampanji do sada, krajnje je vreme za korenite promene!

Predstavnici koalicije NADA, koju čine Nova Demokratska stranka Srbije i Pokret obnove kraljevine Srbije gostovali su sinoć u Zaječaru i tom prilikom najavili korenite promene u društvu nakon predstojećih parlamentarnih izbora.

Predsednik Nove Demokratske stranke Srbije, Miloš Jovanović, ocenio je „naprednjaci“ vode najprljaviju predizbornu kampanju od kada su došli na vlast i grčevito se bore da ostanu u funkcionerskim foteljama.

„Nije normalno da se neko ovoliko i na ovaj način bori da zadrži vlast. U svim normalnim zemljama, promena vlasti je najnormalnija stvar, pogotovo posle 12 godina, a pogotovo ako ta vlast nije radila kako treba. Znamo zašto se oni bore da ostanu na vlasti. Mi im to ne smemo dozvoliti, jer su nam potrebne korenite promene u društvu. Kada dođemo na vlast, prva stvar koju ćemo uraditi jeste promena izbornog sistema, koji će omogućiti da naše predstavnike biramo od lokala pa do Narodne skupštine po imenu i prezimenu, da konačno građani ove zemlje znaju za koga glasaju i koga šalju u Skupštinu grada ili Narodnu skupštinu Srbije. Kandidati će morati da izađu pred vas i predstave vam se, to će sprečiti ulazak u Skupštinu ovakvih ljudi koji su do sada bili tamo, svakakvih Staša i ostalih SNS kadrova, koji ne mogu da sastave dve proširene rečenice, a onda predstavljaju narod u parlamentu“, rekao je Jovanović.

Kako je objasnio, najskoriji događaji, poput onog kada je poljoprivredniku u Bavaništu blokirana kuća od strane članova Srpske napredne stranke, pokazuje samo koliko su daleko spremni da idu.

„Ti ljudi koji su njemu blokirali kuću, oni ga poznaju, sa snimaka smo videli da se ti ljudi čak poznaju po imenu. Jedan od ljudi koji su blokirali kuću je načelnik hitne pomoći u tom mestu i oni su njega ucenili da radi tako nešto jer mu je tako naređeno. Uzimaju ljudima dostojanstvo, to je zaista ponižavajuće i samo još jedna stvar zašto moraju da odu sa vlasti, a zatim i zauvek iz političkog života naše zemlje“, jasno je poručio Jovanović.

On se dotakao i teme Kosova i Metohije i francusko-nemačkog sporazuma.

„Moramo sačuvati Kosovo i Metohiju, ukoliko se to ne desi, šta nas čeka sledeće? Da izgubimo i Vojvodinu, Rašku?Odbacićemo francusko-nemački sporazum u celini, čim preuzmemo odgovornost za vođenje ove države“, rekao je Jovanović.