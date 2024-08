MILORAD DODIK SE OBRAĆA U LOZNICI! “Gledamo svaki dan masovne napade na Vučića i na Srbiju koja se digla na noge”

Milorad Dodik se obraća u Loznici

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je poručio da veruje da bi pogrom bio zaboravljen, da nije bilo jednog čoveka koji je pre 10 godina pokrenuo inicijativu za obeležavanje stradanja – Aleksandra Vučića.

– Sećam se pre 10 godina da smo se dogovorili da zajedno obeležavamo datume iz naše prošlosti, datume koji su najčešće datumi stradanja. I kada vidim ovaj skup, pored tuge, osećam i ponos. U kolonama i stratištima otišao je čitav jedan narod – rekao je on.

Naši grobovi nas podsećaju na tugu, a spomenici naših masovnih stradanja, koje gledamo po federaciji, više su skalamerija i pokušaj novih poniženja, rekao je Dodik.

– U Bihaću je 1939 godine bilo 57 odsto Srba, a danas ima 35 Srba. I šta je to? Koji je to zločin? To je genocid u kontinuitetu. Ono što su ustaše radile i govorile tokom velikog rata, desilo se na kraju devedesetih – kazao je predsednik RS.

Istakao je da moramo ići dalje, ali ne smemo zaboraviti i izgubiti sećanje.

– Ponosan sam i na deklaraciju Svesrpskog sabora, koja je rekla da svi prefiksi koji su se stavljali pred ime srpskog naroda moraju biti odbačeni. Nema bosanskih ili hrvatskih Srba, već postoji jedinstven srpski narod – rekao je on.

Kada napadaju Srbiju i Srbe, onda je jedino istinito da nam bolje ide, istakao je Dodik.

– Danas gledamo masovne napade na Srbiju i predsednika Vučića, na Srbiju koja se digla. Ne očekujte samo da vam država da, borite se za državu. Ako toga nema, nećemo uspeti. Okupimo se oko ideje koja se zove Srbija kao država, i Republika Srpska kao država. Ako budemo podeljeni i mali, onda ćemo ponovo biti lak plen – kazao je Dodik.

On kaže da je današnji skup dokaz da nisu uspeli da nas unište.

– Hvala vam za snagu koju nam dajete. Danas ko god je izabran u ime srpskog naroda mora da računa na pritiske. Neću da se jadam, ali ja razumem kroz šta prolazi Aleksandar Vučić. To je naš izbor. Živela Srbija, živela Republika Srpska, živeo srpski narod – kazao je predsednik RS.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/Alo!/O.B.