MILOJEVIĆ PRED ODLAZAK NA „KRALJEVICU“! Trener Zvezde o POVREDAMA, izostancima i „romantičarima“!

MILOJEVIĆ PRED ODLAZAK NA „KRALJEVICU“!

Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 18 časova i 30 minuta gostuju OFK Beogradu u 17. kolu Superlige Srbije, na stadionu „Kraljevica“.

Pre puta u Zaječar, u najavi utakmice šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević izneo je očekivanja.‍

– Svaka pobeda nam znači za samopouzdanje, a pogotovu pošto je evropska utakmica, ali ništa više od toga – rekao je Milojević.

Šef struke srpskog šampiona se osvrnuo na kadrovsko stanje i eventualne izostanke.

– Verovatno nećemo imati sve igrače, imamo nekih kadrovskih problema, a ono što je sigurno jeste da nećemo imati Arnautovića do kraja prvog dela sezone. Ostali igrači imaju nekih manjih problema, ali videćemo kakva je situacija posle treninga.

Uzimajući u obzir naporan ritam i veliki broj utakmica, o mogućim rotacijama govorio je strateg crveno-belih.

– Moraćemo da odmaramo igrače. Imali smo veliku potrošnju, vezali smo dosta utakmica na različitim podlogama, pogotovo i prethodna utakmica koja je bila jako zahtevna. Imali smo jako dobar performans što se tiče fitnesa i trčanja. Sigurno ćemo probati da neke igrače koji su u crvenoj zoni odmorimo.

OFK BEOGRAD DOBAR TIM

Osvrnuo se potom i na kvalitete rivala sa Stare Karaburme.

– OFK Beograd je jedan jako dobar tim, što je pokazao i prošle godine, sa sigurno jednim od najiskusnijih trenera u Superligi Srbije pored gospodina Ćurčića. Dosta igrača je tu koji su igrali i kod nas, tako da deluju više kao kolektiv, ne bih izdvajao pojedince.

Naglašava da „romantičari“ imaju veliki broj kvalitetnih pojedinaca.

– Ekipa OFK Beograda igra jako dobar i dinamičan fudbal, tehnički su izuzetno dobri. Mi ćemo probati da nametnemo naš stil igre. Rekao sam već da imaju jako dobrog trenera, Simo Krunić je trener koji lako zna da se prilagodi protivniku, tako da vrlo dobro igraju, da li iz kontranapada, da li koristeći prekide. Mogu da nam prete na razne načine.

Strateg crveno-belih izneo je i viđenje kako bi meč mogao da izgleda.

– Zavisi od dosta stvari, od vremena do toga kakav će teren biti, ali utakmice sa OFK Beogradom su uvek dobre kad god smo se susreli. Očekujem da će biti otvorena utakmice, ali biće i taktičkog nadmudrivanja.

Na kraju se trofejni stručnjak osvrnuo na činjenicu da se utakmica igra u Zaječaru i naglasio na važnost podrške s tribina.

– Očekujem navijače, voleo bih da bez obzira što je hladno vreme dođu. Apel je da što veći broj navijača dođe da nas podrži, jer je igračima to potrebno, a i zaslužili su – zaključio je Milojević.

