Meštani Malog Izvora: Stop otimanju našeg vodovoda!

JKP „Vodovod“ Zaječar bespravno je preuzeo gazdovanje nad privatnim seoskim vodovodom u Malom Izvoru, šalje račune, očitava vodu, koja čak nije ni ispravna za piće – saopštili su na konferenciji za novinare meštani ovog sela, koji su ispred zgrade opštine obraćanjem medijima pokušali da skrenu pažnju čelnicima „Vodovoda“ i gradskim vlastima na ovaj problem.

Slobodan Petrović, stanovnik Malog Izvora, istakao je da voda nije ispravna za piće, što je potvrdio i Higijenski zavod nakon testiranja uzorka.

„Naši problemi sa vodovodom traju već duže vreme, a u poslednjih godinu dana ima indicija da je cela situacija povezana i sa izgradnjom kamenoloma. U poslednjih nedelju dana dobili smo izveštaj od Higijenskog zavoda da je voda neispravna za piće, da sadrži fekalne bakterije i pitanje je koliko je unazad i bila ispravna„, rekao je Petrović i priložio javnosti dokument koji govori da je voda neispravna za piće zbog povećanog sadržaja Koliformne bakterije fekalnog porekla.

On je dodao da postoje veliki problemi i sa samim vodosnabevanjem.

„U letnjim mesecima imamo velikih problema. Do ove godine se znao režim gašenja i puštanja vode, pa su ljudi mogli da se nekako organizuju. Od ove godine, niti znamo ko, niti kada pušta vodu, a u poslednjih nedelju dana je više nema nego što ima. Mi smo se tri puta izjasnili da ne želimo da zaječarski „Vodovod“ bude nadležan za naš vodovod. Prvo su nas pitali iz JKP „Vodovod“, a onda smo imali i dva zbora gde su se ljudi izjasnili da to ne žele. U poslednjih 6 meseci oni nama šalju račune, a nisu uradili ništa. Viši delovi sela uopšte nemaju vodu. Još februara meseca smo im se obratili, ali uprkos tome oni očitavaju vodu, ulaze u privatni posed, to je uznemirujuće. Nemaju ugovor, nemaju nikakav dokument o preuzimanju našeg vodovoda. Vodovod je privatan, napravljen sopstvenim sredstvima„, zaključio je Petrović i rekao da će meštani biti prinuđeni da pravdu potraže na sudu.

Gordana Veljković rekla je da smatra da opština sistematski pokušava da uništi selo.

„Živim u Malom Izvoru već 4 godine i za to vreme sam videla da opština samo pokušava da uništi selo. U poslednih godinu dana pokušavaju i ono malo što se steklo da nam otmu. Što se konkretno vodovoda tiče, on je napravljen od strane meštana koji su dali svoj novac i uložili u to trud i to traje već pedesetak godina i održava se. Ono što radi JKP „Vodovod“ Zaječar je sramota. Bivši v.d. direktora je 30. decembra prethodne godine rekao da treba da se odlučimo da li želimo da njima plaćamo vodu ili da ostane kod nas kao što je i bilo, a dan po njegovom odlasku iz sela stigli su računi za decembar. To su bili računi za merno mesto i ja sam još tada obavestila JKP „Vodovod“ da je to protivzakonito jer i u njihovim normativama stoji da moram da imam ugovor sa njima da bih ušla u ugovornu obavezu. Međutim, meni oni ni dan danas nisu odgovorili, pokrenut je upravni spor, a računi i dalje stižu. Sada dugujem 1008 dinara, što je ukupno 7 meseci po 144 dinara za to merno mesto. Ja taj račun ne nameravam da platim jer nije u skladu sa zakonom. U selu je haos, ne zna se ko i kada uključuje i isključuje vodu, skoro smo sklopili pet dana bez vode, što je tragedija„, rekla je Veljković.

„Problemi sa vodom su veliki. Najveći problem je što su preuzeli naš vodovod, a nisu proverili ispravnost vode. Nisu smeli ni u ludilu to da urade, niti da ispostave jedan jedini račun pre nego što provere hemijsku i bakteriološku ispravnost vode. Drugi veliki problem je što ne dobijaju svi stanovnici račun, već to ide selektivno, po sistemu koji samo oni znaju„, rekla je Jelena Ilić.