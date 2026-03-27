Mesi stiže na megdan „orlovima“: Argentina potvrdila duel sa Srbijom

Selektor Argentine Lionel Skaloni potvrdio je na konferenciji za medije da će aktuelni svetski prvak u junu odigrati prijateljski meč protiv Srbije.

Skaloni je pred prijateljski meč sa Mauritanijom na konferenciji za medije upitan da li zna sa kim se će Argentina sastati pre odlaska na Mundijal.

– Prema informacijama koje ja znam jedan rival će biti Srbija, a ime drugog rivala još čekamo – rekao je Skaloni.

Ovo je još jedan dokaz da Srbija ima najveće ambicije, baš kao što je rekao i selektor Veljko Paunović, koji je više puta podvukao da želi da se “orlovi” nadmeću i takmiče sa najjačim timovima na svetu.

Naravno, još uvek nije poznato na kojoj lokaciji će igrati, ali se zna da će termin biti tokom junske pauze, pred odlazak Argentine na Mundijal.

Mesi je i dalje član reprezentacije, ali nije još uvek doneo konačnu odluku o svom odlasku sa ekipom na Mundijal. Međutim, mnogi veruju da će biti deo tima i u svojoj 39. godini, ako do kraja sezone izbegne eventualne povrede i fizički bude spreman.

Zajecaronline/24sedam.rs

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.