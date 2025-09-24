Mesec u Vagi donosi preokret za ova tri horoskopska znaka!

Trenutni položaj Meseca u znaku Vage snažno utiče na emotivno stanje i potrebe mnogih, a naročito će promeniti tok života za tri horoskopska znaka – Vage, Vodolije i Blizance.

Posebno osetljivi

Ljudi pod uticajem Meseca u Vagi postaju posebno osetljivi na energiju okoline.

Važno im je da se nalaze u mirnom i prijatnom ambijentu, jer lako upijaju tuđa raspoloženja. Istovremeno, žele da izbegnu konflikte , pa često stavljaju tuđe potrebe ispred svojih. Ova sklonost ka diplomatiji i kompromisima može im pomoći u rešavanju problema, ali i dovesti do toga da zanemare sopstvene želje.

Iako Vaga može delovati neodlučno, njena sposobnost da sagleda sve strane i unese lepotu i ravnotežu u odnose sada dolazi do izražaja. Upravo zato, ovaj period donosi veliku prekretnicu za Vage, Vodolije i Blizance.

Nakon dužeg razmišljanja i unutrašnjih borbi, ova tri znaka konačno će doneti važnu odluku koju su dugo odlagali – odluku koja može iz korena promeniti njihov život.

Oni koji su rođeni pod ovim znacima ili imaju jak uticaj Vage u natalnoj karti sada će težiti istinskom razumevanju u odnosima, partnerstvu i ličnoj ravnoteži. U ljubavi, poslu ili porodičnim odnosima – sada je trenutak da izaberu ono što zaista žele i zaslužuju.

Šta nosi sa sobom?

Mesec u Vagi nosi sa sobom i estetsku crtu – ljudi osećaju veću povezanost sa umetnošću, lepotom i harmonijom. Ova energija može pomoći da se stvore dublje veze, da se reše stari nesporazumi i da se život usmeri ka onome što donosi istinsko ispunjenje.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

