MINISTARKA MESAROVIĆ U KLADOVU: “Da se borimo za ekonomski napredak našeg Kladova, jer što je privreda jača, jači je i njihov lokalni budžet”

Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je danas sa predsednikom opštine Kladovo ugovor o finansiranju druge faze projekta spoljašnjeg kompletnog uređenja oko bazena Jezero.

“Ovo je nastavak realizacije projekta koji je Kladovo već počelo sa realizacijom. Prva faza je u toku. Ključna stvar je da su od obećanja do realizacije prošle nepune tri nedelje, od kada je predsednik Aleksandar Vučić najavio građanima Kladova. Ovo je važan projekat i za građane i za podizanje turističkih kapaciteta i potencijala Kladova”, rekla je Mesarovićeva novinarima u Kladovu.

Kako je objasnila, prva faza je sufinansirana od strane Ministarstva turizma i omladine i opštine Kladovo, u vrednosti od oko 600 miliona dinara.

Kako bi projekat bio zaokružen, Ministarstvo privrede je obezbedilo više od 100 miliona dinara za realizaciju parternog uređenja, što podrazumeva postavljanje ograde, mobilijara, zalivnog sistema.

Ostaje treća faza tog projekta, manja faza koja predviđa ozelenjavanje koje ćemo takođe pomoći kako bi se realizovalo u kratkom roku, rekla je Mesarovićeva i pozvala opštinu da što pre raspiše javnu nabavku za izvođače radova, kako bi se u letnjim mesecima omogućilo građanima da na što kvalitetniji način koriste kompleks bazena Jezero.

“Ponosna sam na ovaj projekat. Očekujem u nastavku vrlo konstruktivne razgovore sa 20-tak privrednika iz Kladova koji su nosioci privredne aktivnosti. Da vidimo kako možemo dodatno da pomognemo njihovo poslovanje. Da na dalje sprovodimo politiku kontinuiteta, politiku koja je bliska našem narodu i privrednicima, svima koji čuvaju našu državu i naše Kladovo”, istakla je Mesarovićeva.

Cilj je, istakla je, da se čuva privredni ambijent koji će omogućiti otvaranje radnih mesta, ali i razvoj poslovanja kroz bespovratna davanja i programe ministarstva, koje je raspisalo pakete podrške, pre svega malom sektoru, ali i za velike privredne subjekte, da se podižu kapaciteti izvozno orjentisanih kompanija.

“Da se borimo za ekonomski napredak našeg Kladova, jer što je privreda jača, jači je i njihov lokalni budžet. Ovaj projekat će i najmlađima, ali i svim našim građanima i turistima omogućiti prijatan boravak ovde”, navela je Mesarovićeva.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

