Medvedev prvi finalista ATP turnira u Dubaiju

Ruski teniser Danil Medvedev prvi je finalista ATP turnira u Dubaiju pošto je u polufinalu savladao prvog nosioca turnira, Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima rezultatom 2:0 (6:4, 6:2) za sat i 24 minuta.

Treći nosilac turnira Medvedev je bez većih problema stigao do finala, u prvom setu je napravio jedan brejk, a u drugom dva.

Medvedev će u finalu igrati protiv pobednika meča Andrej Rubljov – Talon Grikspor.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

