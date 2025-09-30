Medvedev predao meč, Tijen u finalu turnira u Pekingu!

Američki teniser Lerner Tijen plasirao se u finale ATP turnira u Pekingu nakon što mu je Rus Danil Medvedev predao meč polufinala pri rezultatu 5:7, 7:5, 4:0.

Medvedev je prvi set dobio rezultatom 7:5, dok je drugi set pripao Tijenu takođe sa 7:5. Američki teniser je u trećem setu poveo 4:0, a onda je Medvedev odlučio da preda meč zbog problema sa grčevima.

Tijen će u finalu turnira u Pekingu igrati protiv Italijana Janika Sinera, koji je ranije danas pobedio Australijanca Aleksa de Minora 6:3, 4:6, 6:2.

ATP turnir u Pekingu se igra za nagradni fond od 4.016.050 dolara.

Zajecaronline/ Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!