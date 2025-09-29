Društvo Izdvajamo Vesti Vojska Srbije

Međunarodni kurs za vojne posmatrače Ujedinjenih nacija

29.09.2025.
FOTO: TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/ bg

Međunarodni kurs za vojne posmatrače Ujedinjenih nacija

Međunarodni kurs za vojne posmatrače Ujedinjenih nacija prethodne tri nedelje realizovan je u bazi “Jug”, u organizaciji Centra za mirovne operacije Vojske Srbije.

Ovaj oblik usavršavanja za učešće u mirovnim operacijama, za čije je izvođenje Centar za mirovne operacije Vojske Srbije sertifikovan od strane Integrisane službe za obuku Ujedinjenih nacija, pohađali su pripadnici Vojske Srbije i oružanih snaga Alžira, Belorusije, Bugarske, Egipta, Kazahstana, Kine i Nemačke, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Učesnici su tokom tronedeljne obuke stekli potrebna znanja za rad na dužnostima vojnih posmatrača u integrisanim misijama Ujedinjenih nacija.

Fokus je bio na realizaciji praktičnih sadržaja obučavanja za primenu standardnih operativnih procedura u pregovorima i posredovanju, prilikom realizacije patrola motornim vozilima i vazduhoplovima, u radu na osmatračnici, kao i prilikom nailaska na minsko-eksplozivna i neeksplodirana ubojna sredstva i na ilegalne kontrolne punktove.

Nastavu je realizovao instruktorski tim Centra za mirovne operacije uz podršku komandi operativnih sastava Vojske Srbije i angažovanje instruktora iz partnerskih centara za obuku iz Austrije, Grčke, Mađarske i Nemačke, kao i gostujućih predavača iz domaćih i međunarodnih organizacija.

“Realizacijom ovakvih usavršavanja učvršćuje se status Centra za mirovne operacije kao međunarodno priznate institucije za obuku pojedinaca i jedinica za učešće u operacijama podrške i očuvanja mira i, ujedno, unapređuju sposobnosti našeg centra za planiranje, organizovanje i izvođenje nacionalnih i međunarodnih kurseva”, navedeno je u saopštenju.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

