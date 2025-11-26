MEDALJA POSEBNOG RANGA Interpol odlikovao Dačića najvišim odlikovanjem

Potpredsedniku Vlade Srbije i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću Međunarodna organizacija kriminalističke policije (Interpol) je danas dodelio Medalju posebnog ranga, najviše odlikovanje koje se dodeljuje ministrima unutrašnjih poslova za istaknutu ulogu u oblasti bezbednosne saradnje, doprinosu jačanju mehanizama zajedničkog delovanja između država članica i Interpola u borbi protiv organizovanog i transnacionalnog kriminala.

Medalja mu je uručena i za izvanredne rezultate u očuvanju bezbednosti i stabilnosti na regionalnom i globalnom planu i u učvršćivanju vrednosti partnerstva i solidarnosti između Republike Srbije i Interpola, navodi se u saopštenju MUP-a.

“Interpol ima čast da Vam uruči ovu prestižnu medalju posebnog ranga, kao izraz visokog priznanja za Vašu istaknutu ulogu u pružanju podrške radu u oblasti bezbednosne saradnje kako u Srbiji tako i na međunarodnom nivou, kao i za Vaš doprinos jačanju mehanizama zajedničkog delovanja između država članica i Interpola u borbi protiv organizovanog i transnacionalnog kriminala”, navodi se u obrazloženju Interpola.

Interpol odlikovao Dačića

Kako se navodi, ovo odlikovanje potvrđuje izvanredne rezultate srpskog rukovodstva u očuvanju bezbednosti i stabilnosti na regionalnom i globalnom planu, kao i u učvršćivanju vrednosti partnerstva i solidarnosti između Republike Srbije i Interpola.

“Medalja posebnog ranga predstavlja izraz iskrene zahvalnosti ove organizacije za Vašu nepokolebljivu posvećenost unapređenju međunarodne saradnje u oblasti sprovođenja zakona i za Vaš delotvoran doprinos izgradnji bezbednijeg i pravednijeg sveta za sve”, navodi se u prestižnom priznanju Interpola koje je ministru Dačiću uručio predsednik Interpola Ahmed Naser Al-Raisi.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

