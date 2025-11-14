Mbape neće igrati protiv Azerbejdžana!

Kapiten fudbalera Francuske Kilijan Mbape i njegov saigrač iz Reala Eduardo Kamavinga neće igrati protiv Azerbejdžana u meču poslednjeg kola Grupe D kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

“Kamavinga je zadobio istegnuće mišića leve tetive. Mbape i dalje pati od upale u desnom skočnom zglobu, što zahteva dalja ispitivanja. Oni će danas biti podvrgnuti novim testovima u Madridu”, stoji u objavi Fudbalskog saveza Francuske.

Pobedom nad Ukrajinom (4:0) u četvrtak uveče Francuska je postala 29. reprezentacija koja je osigurala plasman na Mondijal koji se sledećeg leta igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

U pobedi nad Ukrajincima Mbape je dao dva gola, a pošto nedeljni meč u Azerbejdžanu nema takmičarski značaj, selektor Didije Dešan mu je dao odmor.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

