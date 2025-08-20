Mali broj registrovanih trotineta, sve više saobraćajnih nezgoda!

Više od godinu dana nakon uvođenja obaveze registracije električnih trotineta, prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, do sada je registrovano 13.520 lakih električnih vozila.

Udruženja procenjuju da u Srbiji postoji znatno veći broj trotineta, dok je mali broj njih dobio propisane nalepnice.

Od početka primene novih zakonskih propisa zabeležene su 144 saobraćajne nezgode u kojima su učestvovali trotineti – jedna osoba je poginula, a 131 lice je povređeno, među njima i 27 dece.

Troškovi izdavanja nalepnice iznose 1.560 dinara, dok obrazac košta 500 dinara.

Pod lakim električnim vozilima podrazumevaju se trotineti sa po jednim točkom napred i nazad, bez sedišta.

Zajecaronline.com/tvkladovo.com/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!