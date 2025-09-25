Majkrosoftov razvojni centar obeležava dve decenije rada u Srbiji!

Majkrosoftov razvojni centar Srbije (MDCS) obeležava dve decenije postojanja i rada, saopštila je danas ova kompanija.

Centar je osnovan 2005. godine kao peti Majkrosoftov razvojni centar ove vrste u svetu, sa timom od osam inženjera, dok danas broji više od 800 zaposlenih, navodi se u saopštenju.

“Naši stručnjaci rade na globalnim Microsoft proizvodima poput Microsoft Word, Microsoft 365 Copilot, Azure i Fabric, koje koriste milioni ljudi širom sveta. Ove servise koriste neka od najvećih preduzeća na svetu, za njihove najzahtevnije aplikacije, što dodatno potvrđuje kvalitet naših inženjera. Posebno me raduje što vidim posledičan pozitivan uticaj na celu IT zajednicu i širi ekosistem u Srbiji”, rekao je direktor Majkrosoft razvojnog centra u Srbiji Dražen Šumić.

Kako je navedeno, timovi iz Beograda doprinose i AI integracijama u Microsoft Word, Microsoft 365 Copilot i Fabric, kao i hardverskim projektima poput Azure Boost.

Pre 15 godina iz Beograda je lansiran prvi Majkrosoftov model mašinskog učenja integrisan u globalni proizvod.

Kako je navedeno, MDCS se pozicionira kao regionalni AI inovacioni centar sa fokusom na generativnu i odgovornu veštačku inteligenciju.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

