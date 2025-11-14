Društvo Izdvajamo Vesti Zdravlje

Majdanpek: Predavanje na temu „Moderne tehnologije u lečenju dijabetesa“

14.11.2025.
foto: facebook/Serbia Zijin Copper DOO Bor

Povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, koji se obeležava 14. novembra, majdanpečki ogranak Serbia Zijin Copper organizovao je u saradnji sa Udruženjem dijabetičara „Plavi krug“ i Domom zdravlja Majdanpek predavanje na temu „Moderne tehnologije u lečenju dijabetesa“.
Predavanje je održano u zgradi Generalne direkcije RBM-a, a govorilo se o savremenim senzorima koji dijabetičarima olakšavaju svakodnevni život, kao i o insulinskim pumpama za doziranje terapije.
Zaposleni iz svih pogona imali su priliku i da provere nivo šećera u krvi i pritisak.
“Srbija Ziđin Koper već nekoliko godina pruža podršku našem udruženju donacijom trakica za merenje šećera. Drago nam je što je rukovodstvo omogućilo zaposlenima da u toku radnog vremena izdvoje dva sata i provere svoje zdravlje. Na sličnim akcijama ranijih godina otkriveni su i slučajevi povišenog pritiska i šećera kod mladih ljudi, što potvrđuje koliko su ovakve kontrole važne”, istakla je predsednica udruženja „Plavi krug“ Svetlana Repedžić.
Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor / N.B.

