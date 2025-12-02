Majdanpek: Jedna osoba izgubila život, a druga je zadobila povrede

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na putu Rudna Glava-Majdanpek, jedno lice je preminulo a jedno je sa povredama prevezeno u bolnicu u Majdanpeku.

Sudar putničkog vozila i kamiona dogodio se oko 17.15 sati u naselju Begluk.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

