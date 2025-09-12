Majdanpek danas obeležava Dan opštine i Dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu
Tim povodom, građanima i rukovodstvu opštine čestitku je uputio generalni direktor Srbija Ziđin Koper-a Ću Guodžu.
U čestitki je, između ostalog, navedeno:
„Dan opštine nije samo podsetnik na istoriju i identitet jednog kraja – to je prilika da se osvrnemo i sagledamo sve što smo dosad uradili, ali i da pogledamo u budućnost u kojoj ćemo zajedno izgraditi još jači i razvijeniji Majdanpek. Ziđin Koper je od dolaska u Srbiju, u Majdanpek investirala preko 877 miliona dolara i za šest i po godina zaposlila 772 nova radnika. Među njima su i mladi iz Donjeg Milanovca, Rudne Glave, Crnajke, Debelog Luga, Jasikova, Vlaola itd. U budžet opštine Majdanpek dosad smo uplatili preko 6,4 milijarde dinara, a samo u ovoj godini više od 1,4 milijarde dinara.
Kao kompanija koja posluje na teritoriji opštine Majdanpek, duboko cenimo partnerstvo koje smo izgradili sa lokalnom zajednicom i lokalnom samoupravom. Naša vizija je usmerena ka dugoročnoj saradnji, uz poštovanje prema ljudima, tradiciji i prirodi Majdanpeka. U poslednje četiri godine Srbija Ziđin Koper je za poboljšanje zdravstvene zaštite, saobraćajne infrastrukture, obrazovanja, sporta, tradicionalne umetnosti i zabavnih sadržaja za decu na teritoriji majdanpečke opštine izdvojila oko 70 miliona dinara“.
Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor/ N.B.
