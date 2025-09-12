Majdanpek danas obeležava Dan opštine i Dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu

„Dan opštine nije samo podsetnik na istoriju i identitet jednog kraja – to je prilika da se osvrnemo i sagledamo sve što smo dosad uradili, ali i da pogledamo u budućnost u kojoj ćemo zajedno izgraditi još jači i razvijeniji Majdanpek. Ziđin Koper je od dolaska u Srbiju, u Majdanpek investirala preko 877 miliona dolara i za šest i po godina zaposlila 772 nova radnika. Među njima su i mladi iz Donjeg Milanovca, Rudne Glave, Crnajke, Debelog Luga, Jasikova, Vlaola itd. U budžet opštine Majdanpek dosad smo uplatili preko 6,4 milijarde dinara, a samo u ovoj godini više od 1,4 milijarde dinara.