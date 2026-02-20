Mađarska počela primenu novog sistema za tranzit i uvoz robe! Evo detalja

U Mađarskoj je počela primena novog tranzitnog sistema – NCTS faza 6 i ICS2 sistema kontrole uvoza zbog čega privredni subjekti više ne mogu da podnose kombinovanu daklaraciju (za tranzit i ulaz, ENS) već su im potrebne dve posebene deklaracije, objavila je Uprava carina Srbije.

Kako je navedeno u saopštenju, u Mađarskoj od ponoći 18. februara počela primena NCTS faza 6 i ICS2 sistema i o tome je obaveštena Uprava carina Srbije.

“U praksi, to znači da privredni subjekti više ne mogu da podnose kombinovane deklaracije (tranzitna+ulazna sažeta, tj. ENS) u NCTS-u, već dve deklaracije, u dva sistema – tranzitnu u NCTS -u i ENS u sistemu ICS2. Ukoliko tranzit započinje u Srbiji, privredni subjekt mora da podnese ENS u ICS2 sistemu, pre ulaska robe u sigurnosno/bezbednosno područje (EU, Švajcarska, Norveška, Severna Irska) – jedan sat pre, za drumski, dva sata pre, za železnički saobraćaj”, navodi Uprava carina Srbije.

Prilikom dolaska na granicu, mađarski carinski službenik registrovaće obaveštenje o dopremi robe, što “neće morati da radi naš privredni subjekt”, objašnjavaju stručnjaci Odeljenja za tranzitni i izvozni postupak Uprave carina.

Dodaju da iako je obaveza podnošenja ENS, generalno, na strani prevoznika, on može da angažuje drugo lice – zastupnika, da podnosi ENS u njegovo ime i za njegov račun (ili u ime zastupnika, a za račun prevoznika).

Sve informacije u vezi sa podnošenjem ulazne sažete deklaracije i sistemom ICS2 dostupne su na sajtu Evropske komisije.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

