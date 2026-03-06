Macut danas posetio Knjaževac: ”Država sistemski ulaže u zdravstvo”

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut posetio je danas Knjaževac, gde je obišao Zdravstveni centar Knjaževac i moderan velnes i rehabilitacioni centar, i razgovarao sa privrednicima i stanovnicima tog grada.

Premijer je tokom posete ukazao na značaj projekta mobilnih ambulanti, o kojima je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i istakao da je obaveza države da obezbedi da zdravstvena zaštita dođe do svakog građanina, bez izuzetka, a da bi mobilne ambulante omogućile da i stanovnici udaljenih i ruralnih sredina, koji su daleko od zdravstvenih ustanova, imaju lak pristup lekarima, pregledima i osnovnim medicinskim uslugama.

To je konkretan primer kako država brine o jednakom pristupu zdravstvenoj zaštiti za sve, istakao je prof. dr Macut.

Premijer je potvrdio da će uskoro početi prva faza rekonstrukcije Doma zdravlja u Knjaževcu, jer je to, kako je naveo, važan korak ka modernizaciji zdravstvene infrastrukture, boljim uslovima za medicinske radnike i kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi za građane koji odgovaraju standardima savremene medicine, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Predsednik Vlade je tokom posete rehabilitacionom centru rekao da početak rada tog centra, pored toga što pokazuje da se razvija zdravstveni turizam, direktno doprinosi smanjenju lista čekanja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Građani će brže dolaziti do terapija koje su im potrebne, a istovremeno se otvara prostor za razvoj prave banjske priče u ovom kraju, koja može da ima i širi ekonomski i turistički značaj, rekao je Macut.

Premijer je naveo da sve te investicije zajedno pokazuju da država sistemski ulaže u zdravstvo, ali i u ravnomeran razvoj Srbije, jer je cilj da građani Knjaževca imaju isti kvalitet zdravstvene zaštite kao i građani u najvećim gradovima.

Premijer je na kraju posete obišao i višečlanu porodicu u Knjaževcu.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

