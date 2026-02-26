„Lukas je poseban, mi smo isti“ Šerif Konjević stigao na snimanje „Hype Zvezda“, pa se dotakao i Bokija 13, evo šta je rekao za njegove stajlinge! (VIDEO)

Danas se održava četvrto snimanje najspektakularnijeg muzičkog takmičenja u Srbiji „Hype Zvezde“, a među prvima je stigao gostujući član žirija, pevač Šerif Konjević.

On je za Hype TV na početku otkrio da li je spreman za žiriranje.

– Ja sam skroman u svojim izjavama kad su u pitanju svi oni koji žele da se bave ovim poslom – rekao je Šerif, a onda otkrio da li će biti strog prema kandidatima.

– Nikad nisam ja strog zato što ima momenat kad može ili ne može da pokaže u trenutku koliko vredi:

Na pitanje kako je došlo do poziva da bude gostujući član žirija „Hype zvezde“, Šerif je objasnio:

– Pa dobro, Saša i ja smo dugogodišnji poznanici, nadam se i drugovi, kako bih rekao, tako da nema razloga da, za sve ljude ovog sveta i ko gleda sve televizije i publika ustvari u suštini, zašto se ne bi pojavio.

Upitali smo ga i kako mu se dopada žiri.

– Pa dobro, sve kolege moje koje su takođe dugo sa mnom na estradi, sve pohvale za žiri – rekao je Šerif.

Dotakao se i druženja sa Acom Lukasom, te otkrio da su oni karakterno isti.

– Pa dobro, kod pevača nema nekog posebno privatnog druženja, ali kad se vidimo to je baš ono opušteno i druženje, jer Lukas je poseban, meni jako drag čovek. Kod njega, kao i kod mene, nema dlake na jeziku, on što misli to ti i kaže i to je tako, ali tako i treba – rekao je Šerif.

Govorio je i o uspomenama na pokojnog Halid Bešlić.

– Veruj mi, sinoć sam imao jednu emisiju pa sam se i rasplakao. Sve su to stvari koje diraju čoveka. Ja sam sa svim pevačima bio dobar, imam ja dosta godina, samo što se, nadam se, „moderno oblačim“. Tako da svi oni koji hoće sa mnom da budu dobri, oni su dobri, koji neće to je njihov problem, ali ja nemam nikakvih predrasuda prema mojim kolegama, svima je nama isto i posao i sve.

Za sam kraj, Šerif se dotakao i Boki 13, koji je takođe u žiriju „Hype zvezde“, te nam otkrio kako gleda na njegovo žiriranje, ali i njegove stajlinge.

– Pa dobro, znam ja Bokija. Svako ima pravo da nastupa onako kako smatra da treba, zašto da ne? Ja sve podržavam – završio je pevač za Hype TV.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

