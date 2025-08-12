LUKAS ISPRIČAO VIC NA NASTUPU, SVI POPADALI OD SMEHA! Haos u Baru na poznatom festivalu!

LUKAS ISPRIČAO VIC NA NASTUPU

Aca Lukas sinoć je nastupao u čuvenom Baru, a posetioci Balkan Dance Festivala, uživali su u glasu najveće muzičke zvezde.

Svakako najveća atrakcija ovog festivala je upravo Lukas, koji je sa svojim Folk Haus Bendom usijao atmosferu.

Ogroman broj ljudi uživao je u hitovima poput Voliš li me“, „Upali svetlo“, „Lična karta”, a kako se može videti, i dalje vole i pesmu “Dođi gore”.

Kako je publika i navikla, Aca je imao razne skečeve na nastupu. Ovoga puta ispričao je jedan vic koji je sve oduševio.

Podsetimo, na Tiktoku sve češće se objavljuju zanimljivi skečevi sa Lukasovog nastupa. Takoođe, fanovi su oduševljeni i majcama sa Acinim likom.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs V.M.

KONCERTI

Miroslav Ilić oglasio se nedavno putem Instagrama da ponovo najavi spektakularne koncerte u Sava Centru koji će biti održani tradicionalno – 10. i 11. decembra.

“Dragi moji prijatelji, vreme je da se ponovo okupimo! Prošlogodišnji koncerti ostavili su neizbrisiv trag u mom srcu, a sada vas čekam 10. i 11. decembra 2025. godine u Sava Centru. Da zajedno zapevamo i uživamo kako samo mi umemo”, započeo je legendarni pevač.

Potom je sve podsetio da je 10.12. jako važan dan za njega jer mu je tada rođendan.