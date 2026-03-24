Lučić otvorio baznu stanicu u selu kod Knjaževca: Cilj je da se sva mesta u Srbiji pokriju kvalitetnim signalom mobilne mreže i internetom

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić otvorio je danas baznu stanice Telekoma u selu Valevac kod Knjaževaca.

On je istakao da je cilj da se sva mesta u Srbiji pokriju kvalitetnim signalom mobilne mreže i internetom.

“Velika mi je čast što sam danas u Knjaževcu i ponosan da kažem da smo instalirali osam novih stanica i da smo pokrili sva sela u okolini Knjaževca sa kvalitetnim signalom. Naš cilj jeste da pokrijemo na kraju svako selo i svaki udaljeni kraj, kako bismo pomogli ljudima da ostanu u tim mestima, jer bez kvalitetnog mobilnog i internet signala jednostavno ljudi neće da borave u tim krajevima”, rekao je Lučić novinarima.

Dodao je da je u pitanju najkvalitetnija oprema, koja ljudima u ovim krajevima omogućava da imaju signal mobilne mreže i interneta onako kao što imaju ljudi u centru nekog grada.

“Sa rešavanjem mobilne mreže u tim udaljenim mestima rešavamo i problem fiksne telefonije, jer ovo je uređaj koji preko mobilnog omogućava fiksni telefon, stavlja u pozadinu fiksni kao i kod klasične telefonije. Nadam se da ovom akcijom pomažemo da se zadrže ljudi u ovim udaljenim mestima”, rekao je on.

Predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić izjavio je da zahvaljujući Telekomu Srbije i državi, okolna sela u Knjaževcu dobijaju kvalitetan signal za mobilnu i fiksnu mrežu.

“Postoje mnogi problemi u infrastrukturi u opštinama kao što je Knjaževac koja je jedna od najvećih u Srbiji i kada su u pitanju saobraćajnice, putevi vodosnabdevanje, rasveta ali kada čovek u današnje vreme ne može da se javi deci, da pozove hitnu pomoć ili da uspostavi bilo kakav kontakt sa ostalim delom teritorije opštine, onda je to akutni problem. Na ovaj način, ovom ogromnom investicijom, od više od miliona evra, skoro pa svi stanovnici razuđene opštine imaće kvalitetan signal za mobilnu i fiksnu telefoniju”, dodao je on.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

