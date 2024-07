Loše vesti za pušače – Ponovo poskupljuju cigarete!

Akciza će biti veća za 1,71 dinar po pakli, dok će sledeća, od 1. januara 2025. godine, biti 101,12 dinara. Prethodno povećanje bilo je u maju, kada su cene usklađene sa ratom inflacije od prosečnih 7,6% iz 2023. I ovoga puta očekuje se “standardno” povećanje od desetak dinara po paklici.

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji, pored specifične akcize plaća se i proporcionalna akciza po stopi od 33%, koja se sada ne menja u procentu ali utiče na krajnju cenu pošto se ona sračunava prema maloprodajnoj ceni koja se uvećava zbog veće specifične akcize (i PDV-a na sve to).

Prema izmenama Zakona o akcizama od od 1. oktobra 2023. godine, važi novi akcizni kalendar za duvanske proizvode koja je donela i nove iznose specifične akcize.

Vlada, na predlog Ministarstva finansija utvrđuje jednom godišnje, i to do 15. februara tekuće godine, iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene u prethodnoj kalendarskoj godini. Iznose minimalne akcize utvrđuje polugodišnje, i to do 15. februara, odnosno do 31. jula tekuće godine.

Tečnost za punjenje elektronskih cigareta poskupela je 1. maja. Do 31. decembra 2024. godine će ta akciza iznositi 10,46 dinara po mililitru.

Akcize i na nikotinske vrećice

Od 2015. godine među akcizne proizvode su svrstane i punila za elektronske cigarete, tečnost i nesagorevajući duvan. A od januara ove 2024. godine u toj grupi su i nikotinske vrećice – “snus”.

Akciza za duvansku tečnosti menja se od 1. januara sa 8,64 dinara po mililitru na 9,72 dinara a kod nesagorevajućeg duvana sa 80% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta na 90% minimalne akcize (u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine).

ZaječarOnline/Alo/O.B.